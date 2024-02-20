孝琳腹部大大的十字架刺青有故事！「历经开腹手术的伤痕难以根治」

有韩国碧昂丝之称的性感歌姬孝琳，从不吝啬在舞台上展露自己的好身材，而她腹部有一个大大的十字架刺青相当引人注目，她也在日前YT节目中大方分享刺青的原因。

YT频道《WERACLE》节目也以「融化人们的耳膜，在肚子上刻画十字架的性感DIVA」这标题来形容嘉宾孝琳，公开的影片中孝琳坐在车上一边与主持人聊天，一边与大家分享心情。主持人问到了有关孝琳刺青的问题，只要是穿著中空露肚脐的服装，大家就会看见这个醒目的大十字架花纹。



孝琳也表示，自己出生的时候有4.2公斤重，但其实有腹水的状况，所以在一出生就马上送进了保温箱，而当时的医学不算太发达，她这样的状况几乎可说是无法根治的疾病，加上还有胆囊闭锁的症状，於是进行了开腹手术，后来还出现了肠套叠的症状，也是必须动手术解开。



由於需要多次的手术，使得原本已经在肚子上进行横向切开的孝琳，因为肠套叠症状又必须再动手术，所以会呈现一个十字型的切开伤口。孝琳也不讳言对於这个伤痕，她感到很大的压力与自卑感，以自己选择成为一位IDOL来说，虽然也想穿著多样华丽的服装，却因为必须遮住腹部而考量其他选择。



於是孝琳思考了很久之后，选择了用十字架刺青将伤痕遮住，她认为这么做能够让自己克服所谓的自卑情结，於是在此告诉大家这个刺青的由来，现在的她反而能够很大方地露出自己的肚子，於是她觉得这个十字架刺青对她来说就像是个礼物一样，让她也能自豪地展现好身材。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻