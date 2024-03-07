孝琳4月5日访港 - 2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

「韩国Beyonce」之称的孝琳早前与宝拉重组 SISTAR19推出新歌〈NO MORE〉与〈SAUCY〉，火速破百万点击率，日前更宣传即将於4月5日访港举行个唱。

孝琳一向以健康性感舞蹈作卖点，加上浑厚声线俘虏乐迷，孝琳将现身音乐节和演唱会，一星期内与歌迷见面两次，孝琳就表示很期待：「很久没有这样频繁到香港演出，我真的很兴奋！因为上次在香港唱户外骚，感受到大家的热情，所以今次我会学多几句广东话，希望粉丝会感受到我的热诚。」

短时间内现身个唱和音乐节，孝琳笑言不担心乐迷难以选择：「我当然会希望两天都能见到粉丝们，但如果要选就当然是个唱！因为这次的 HYOLYN SHOW会有很多与大家近距离接触的机会，VIP可以同我单独合照，亦有机会获得签名海报，希望大家踊跃支持，我唔怕签到手软！」

每次孝琳访港，歌迷定必提赶到机场接机，她表示知道大家的爱意，但担心乐迷安全：「如果可以大家都是不用去机场接我，路途遥远，等待时间长，但我也不能停下来见大家，所以还是留在演唱会和合照时才好好见面吧！」

孝琳仲话认得部分香港Fans，笑言有部份曾到韩国「追星」：「香港Fans真的好热情，有些陪伴著我十多年时间，更去到韩国看我的演出，他们会举起『Hong Kong』的灯牌，所以我真的很感动。」

《2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG》

日期及时间：2024年4月5日 (星期五) 20:00

地点：麦花臣场馆

票价：HKD 1680/1280/880

粉丝福利：粉丝欢送、亲签海报、亲签即影即有照片、1对1单独合照、1对20团体合照等

售票时间：2024年3月18日上午10点於KKTIX.com发售

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