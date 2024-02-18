FTIsland率FNC最新师弟乐团来台！李洪基站上北流高喊：「好喜欢这里〜」盼来台参加音乐祭

FTIsland再度来台开唱，主唱李洪基与鼓手崔敏焕，贝斯手李在真与客座吉他手李义洙本次来到台北流行音乐中心与粉丝们见面，李洪基一看见这次一楼的粉丝们是站立在摇滚区内，让他超满意超开心，大喊「好喜欢这里〜」！

值得一提的是，在FTIsland正式演出之前，登上舞台进行暖场演出的组合，正是FNC推出的最新男子团体，就连正式的团名都还没有确认，就先来到台湾与粉丝们见面，穿著白色毛衣的主唱金京俊，帅气外型简直是李洪基加上张根硕的合成体，其余三位成员金信、李炫抒与鼓手Joshua也相当有特色，在暖场时带来许多Cover的歌曲，让刚进场的粉丝们已经开始high起来。









FTIsland一登场就让全场陷入疯狂尖叫，李洪基满场飞又跳又唱，相当兴奋。李洪基之前来台的演出都是在TICC举办，对於全场坐席的场地颇有微词，多次表达他希望粉丝们能够站著和他一起high，今天场地来到北流，一楼的摇滚区是全站席，让李洪基相当满意，还说「大家之前是不是看演出看得太轻松了啊？」，希望大家站著一起感受音乐，而且李洪基不断称赞这场地跟他们平时表演的相当类似，有一种熟悉感。



鼓手崔敏焕向大家问候时，也不避讳提到了自己在去年底「发生了一些事情」，指的是离婚的消息，李洪基立刻以中文接著说「没关系没关系」安慰好友。李洪基说希望今日可以表现出大家曾经印象中的FTIsland以及崭新的FTIsland，2023已经过去，迎向2024年的最新篇章。为此他更请出他的好朋友「洪顺」，其实是一支精心像圣诞树般装饰的的麦克风Stand，与大家一起找回FT的初心。



之前李洪基来台曾因为翻译老师翻译成中文的过程比较长，令他失去耐心，一直觉得自己没有说那么多内容，不过这次他想到一个好办法，为了让大家不无聊，翻译正在传达中文的时候，他一边以手势表达出自己刚刚想要讲的内容，令现场增添许多笑声。



李洪基还许愿除了专场演唱会也能以其他方式来台，譬如一些音乐祭等等，他说这需要粉丝们的协助，希望大家多多到这些音乐祭相关的消息下方留言，说希望能看到FTIsland，这样一来他们公司才会接到邀约，请粉丝们多多为他们制造来台机会喔！李洪基也期许自己还能够与粉丝们共同在音乐的路上走很久很久，期待大家不离不弃。



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