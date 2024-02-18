小人物的大魅力！「玄奉植」这个名字你可能没听说过，但《低谷医生》《京城生物》《Sweet Home2》等人气剧里都有他

说起演员「玄奉植」你可能不知道他是谁，但提起《D.P：逃兵追缉令》里的「千龙德」中校、《京城生物》日本医生「一郎」，你一定会想起这张脸。

玄奉植算是一位「有演技没名气」的演员，演技好、作品多、品质高，但热度却不如很多年轻人气演员。 但这样的人反而有更多的拍戏机会，被观众们调侃是「自来水水龙头一样的演员」、「只要有缝隙就出现」。

纵观这几年的影视剧圈，玄奉植称得上是最忙碌的演员了，哪怕是遇到前两年的全球疫情，他也没停下拍戏的脚步，除了尚未公开的作品之外，这几年已经拍了（或正在筹备拍摄）6部电视剧，4部电影了，而他每一次亮相都是全新的角色，带给观众全新的体验。

除了《D.P》、《京城生物》之外，玄奉植近期还出演过《Sweet Home2》里的「王浩相」（持有枪械及主张杀害一切怪物的一名男子，带著哈尼一起生活）、《毒枭圣徒》中男主角「姜仁久」（河正宇 饰）的老同学「朴应守」、《遗赠的秘密》里私家侦探社社长「姜弘植」、《低谷医生》 中女主南荷娜（朴信惠 饰）的舅舅、《杀人者的难堪》里男主「张难勘」的同事「朴忠镇」等，他如「剧抛脸」一般，哪怕同样是好人角色，他也诠释出不同的层次感，赋予各个角色生动。



身为演员的玄奉植最大的优点就是无论接到什么样的角色，他都能全然融入进去，不靠演，而是变成了剧中人。 他可以是梳著油头、瞪著眼睛的放贷人，也可以是低眉顺眼、面带微笑的邻居大叔，只要是角色人物需要，玄奉植就能瞬间变脸，演技好到根本不像演的。

玄奉植外貌条件称不少好，甚至有时被说「丑」，却靠著演技，杀出一条血路，谁说小角色就演不出大味道？！

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