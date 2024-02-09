【多图】许光汉昨结束韩国拍摄行程返台过年啦！机场路包紧紧还能被韩媒称赞外貌
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【多图】许光汉昨结束韩国拍摄行程返台过年啦！机场路包紧紧还能被韩媒称赞外貌

明星   2024年2月9日   星期五17:41   草莓  

（封面图源：TVDaily）

以台剧《想见你》在韩国走红的台湾演员许光汉，昨（8）日上午出现在仁川机场欲搭机返回台湾，全被韩国媒体捕捉。

（图源：TVDaily）

许光汉目前正与赵镇雄、刘宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙等韩星合作韩剧《No Way Out》（无路可逃），许光汉饰演台韩混血杀手，前阵子在拍摄期间收到李俊昊的应援咖啡车，两大男神隔空互动引起热烈讨论

（图源：IG@kuanghanhsu）

据韩媒报导，许光汉8日是在结束电视剧拍摄行程返台，照片中可见他头戴黑圆帽且戴著黑色口罩，全身包紧紧仅露出一双眼睛，韩媒仍纷纷称赞其「即便一切都被掩盖也很帅气」、「拥无法隐藏的帅气」、「遇见就心动」、「远看也闪闪发亮的帅气」……等等。
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

现场亦有粉丝拍下影片，机场聚集了大批粉丝，都为一睹许光汉风采。

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