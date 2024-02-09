《绝佳的解决士》SOLUTION为逮人搞笑大闹甜点店！「莎基CP」刚冒粉红泡泡就要破碎？（EP.4）

安堆！莎基CP不能亡！
描述替人赢得离婚诉讼的一群「离婚解决士」的故事，《绝佳的解决士》昨晚（8）日播出第四集，全新的离婚案展开，全国收视率与前一集不相上下，落在5.680%。
*上集回顾：「诈欺情侣」诞生！李智雅&姜其永《绝佳的解决士》搞笑办案还冒粉红泡泡，收视突破5.7%（EP.3）
还记得第三集男女主角「莎基情侣」（诈欺情侣）金莎拉（李智雅饰演）与董基俊（姜其永饰演）开冒粉红泡泡吗？第四集剧情一开头，就有董基俊想帮金莎拉骂前夫卢律成（吴珉锡饰演），结果金莎拉飙「C8」骂得更夸张的搞笑情节。说曹操曹操就到，两人一回到SOLUTION就迎来卢律成现任妻子韩智仁（李瑞安饰演）找上门来说要离婚。
金莎拉稍有犹豫，最终仍决定帮助韩智仁打赢诉讼，不过要赢并不容易，因为韩智仁刚好有被偷拍的影片落在外人手中。「莎基情侣」一同出击，两人不仅跑到卢律成办公室偷窃，金莎拉还被卢律成派来的人误绑，整个SOLUTION也一起出动欲逮住握有韩智仁影片的人，甜点店被他们闹得天翻地覆，幸好孙代表（金善映饰演）出动人脉与「钞能力」摆平一切。
曲折的是，握有影片威胁韩智仁的人竟是权大基（李泰久饰演）的亲生哥哥，权大基一见到哥哥就会掀起伤痛，但为了金莎拉还是亲自处理掉影片，只不过杀出程咬金――SOLUTION新来的事务长是卧底！张熙珍（金是弦饰演）不晓得真正目的为何，潜伏在SOLUTION中偷偷将情报卖给他人，拿到了偷拍影片和卢律成交易。
SOLUTION遭遇大危机，下集预告可见接下来韩智仁屈服於卢律成，配合卢律成营造爱妻人设铺展选举之路。而董基俊的爱情也遭遇危机，他到金莎拉家里却撞见金莎拉与权大基拥抱……（帮QQ）
▼下集预告，虽然韩智仁临阵倒戈，但金莎拉也自有办法，企图制造舆论影响卢律成选情
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