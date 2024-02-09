【多圖】許光漢昨結束韓國拍攝行程返台過年啦！機場路包緊緊還能被韓媒稱讚外貌
明星 2024年2月9日 星期五17:41 草莓
（封面圖源：TVDaily）
以台劇《想見你》在韓國走紅的台灣演員許光漢，昨（8）日上午出現在仁川機場欲搭機返回台灣，全被韓國媒體捕捉。
（圖源：TVDaily）
許光漢目前正與趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙等韓星合作韓劇《No Way Out》（無路可逃），許光漢飾演台韓混血殺手，前陣子在拍攝期間收到李俊昊的應援咖啡車，兩大男神隔空互動引起熱烈討論。
（圖源：IG@kuanghanhsu）
據韓媒報導，許光漢8日是在結束電視劇拍攝行程返台，照片中可見他頭戴黑圓帽且戴著黑色口罩，全身包緊緊僅露出一雙眼睛，韓媒仍紛紛稱讚其「即便一切都被掩蓋也很帥氣」、「擁無法隱藏的帥氣」、「遇見就心動」、「遠看也閃閃發亮的帥氣」……等等。
（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
現場亦有粉絲拍下影片，機場聚集了大批粉絲，都為一睹許光漢風采。
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