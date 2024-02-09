【多圖】湊巧一前一後現身機場！跨國男神友誼曾引討論，李俊昊赴美許光漢返台
明星 2024年2月9日 星期五18:52 草莓
（封面圖源：TVDaily、IG@le2jh）
昨（8）日上午，韓國媒體先是捕捉了李俊昊現身仁川機場搭機，又捕捉到了許光漢也出現欲返台，兩人一前一後現身不禁令人想起他們的「跨國男神友誼」。
李俊昊（2PM成員）赴美國參與紐約時裝週，穿著T恤、棒球外套與牛仔褲一身輕便搭機，親切的揮手向現場媒體揮手、供媒體拍照。稍晚，媒體也拍下了許光漢結束戲劇拍攝行程出現機場要返台的畫面。
（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
去年10月李俊昊來台舉行粉絲見面會，許光漢特地送上祝福花籃，兩個人合影一發出驚動韓國與台灣網友，雙男神站在一起讓人「一時不曉得該羨慕誰」，也有都喜愛他們的粉絲笑稱是「韓國老公與台灣老公同框」。
上月底，換李俊昊為許光漢應援，為正在韓國拍攝戲劇《No Way Out》的他送上了咖啡車，再次引發話題。
（圖源：IG@kuanghanhsu）
兩人在機場只是湊巧一前一後現身，並未同框，但仍令人聯想他們之間的友誼，也想繼續敲碗兩人有朝一日能正式合作飆戲啊！
▼更多8日李俊昊機場照（許光漢機場照可往：許光漢結束韓國拍攝行程返台過年，機場路包緊緊還能被韓媒稱讚外貌）
（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
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