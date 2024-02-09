【多图】凑巧一前一后现身机场！跨国男神友谊曾引讨论，李俊昊赴美许光汉返台
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【多图】凑巧一前一后现身机场！跨国男神友谊曾引讨论，李俊昊赴美许光汉返台

明星   2024年2月9日   星期五18:52   草莓  

（封面图源：TVDaily、IG@le2jh）

昨（8）日上午，韩国媒体先是捕捉了李俊昊现身仁川机场搭机，又捕捉到了许光汉也出现欲返台，两人一前一后现身不禁令人想起他们的「跨国男神友谊」。

李俊昊（2PM成员）赴美国参与纽约时装周，穿著T恤、棒球外套与牛仔裤一身轻便搭机，亲切的挥手向现场媒体挥手、供媒体拍照。稍晚，媒体也拍下了许光汉结束戏剧拍摄行程出现机场要返台的画面。
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

去年10月‎李俊昊来台举行粉丝见面会，许光汉特地送上祝福花篮，两个人合影一发出惊动韩国与台湾网友‎，双男神站在一起让人「一时不晓得该羡慕谁」，也有都喜爱他们的粉丝笑称是「韩国老公与台湾老公同框」。

上月底，换‎李俊昊为许光汉应援，为正在韩国拍摄戏剧《No Way Out》的他送上了咖啡车‎，再次引发话题。
（图源：IG@kuanghanhsu）

两人在机场只是凑巧一前一后现身，并未同框，但仍令人联想他们之间的友谊，也想继续敲碗两人有朝一日能正式合作飙戏啊！

▼更多8日李俊昊机场照（许光汉机场照可往：许光汉结束韩国拍摄行程返台过年，机场路包紧紧还能被韩媒称赞外貌
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

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