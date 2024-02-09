戏里垃圾戏外完全是正直好青年！《和我老公结婚吧》李伊庚勇救醉汉，事后超低调：本能行为 四组售后持续很久～～的「韩剧男男CP」，一时之间让剧迷忘了有女主的存在！他们现实情谊更坚固 南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

你第一个想到谁和谁了呢？欢迎在下方留言跟我分享！！！XD（提示：鬼、金、客、魔）

【第一组】是2016年韩剧《孤单又灿烂的神—鬼怪》的「死鬼CP」：孔刘（鬼怪）& 李栋旭（阴间使者），从水火不容无敌幼稚到特别有默契，两人近期同框拍摄广告，甚至还一起出演了大神刘在锡2024的网路节目《藉口罢了》新年特辑。（所以就把他们放在第一组啦！）





▼两人去年9月合作的广告～



【第二组】是2017年《金科长》的「龙律CP」：南宫珉（金成龙）& 李俊昊（徐律），两人虽然是敌对关系，但南宫珉总是戏弄著李俊昊，甚至三番两次给他亲亲，真的是太爆笑了。之后两人在2021年末的【MBC演技大赏】上再度碰面，互动依旧亲密友好，南宫珉再次献吻李俊昊，两人真是太调皮了。XD





「龙律CP」2022又更新售后！南宫珉从后方搭肩偷袭，热情一吻让李俊昊忍不住开怀大笑：拍到了没～



▼时间定位在03:10。



【第三组】是2018年《客：THE GUEST》的「驱魔CP」：金东旭（尹华平）& 金材昱（崔允），拥有灵异体质的尹华平VS禁欲系神父崔允携手追寻恶灵的故事，非常刺激！两人花絮互动也是相当友爱（甜滋滋～），当然两人也有过很青涩的时期。







那就是2007年《咖啡王子一号店》，当时还是新人演员时期的金东旭和金材昱饰演咖啡店的美男店员们：河霖&善奇，现实中的他们则是超过15年以上的好交情～。



【第四组】最为特别，是一共三搭的「火星CP」：郑敬淏（韩泰柱）&朴诚雄／朴星雄（姜栋哲）。



2018年两人合作的《火星生活》是许多人心目中的「人生韩剧」～，非常成功的穿越剧，新旧时代的警察合作办案，两人默契十足。



2019年《当恶魔呼喊你的名字时》的二搭，人物设定上是无名歌手与恶魔柳（朴诚雄 饰）签订契约，河立（郑敬淏 饰）也因此成为了人气作曲家，并将自己的灵魂出卖给了恶魔，你追～我跑～的～，我就不明说了～。



之后两人还三搭了2022年电影《巫师灵不灵！？》，朴诚雄饰演一名痴情恶魔巫师，郑敬淏则是冷血黑道反派！两人关系亦敌亦友。



大家印象最深刻「售后最长～～的韩剧男男CP」又是哪一组人马呢？

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