戏里垃圾戏外完全是正直好青年！《和我老公结婚吧》李伊庚勇救醉汉，事后超低调：本能行为 四组售后持续很久～～的「韩剧男男CP」，一时之间让剧迷忘了有女主的存在！他们现实情谊更坚固 南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

虽然《和我老公结婚吧》中李伊庚扮演的「朴敏焕」是十足的大渣男，但现实中的他却是个见义勇为的正直好青年。

因为《和我老公结婚吧》的热播，大反派男二号李伊庚也人气飙升，他的旧闻也被挖出，其中一件事令网友们竖起了大拇指。

事情发生在2020年的3月，某日淩晨的汉南大桥上，一名市民跳进车道跑向行驶中的货运卡车，试图撞车。 卡车紧急停下，但喝得酩酊大醉的市民又一次冲向了另一辆行驶中的车辆。 据目击人表示，卡车司机下车制止了该市民，跟在卡车后面的李伊庚也立即下了车，全力抱住了喝得烂醉的市民。



李伊庚紧紧地抓住想要跳向车辆、跳江的醉汉。 目击者还称，当时围观的群众又慌又怕，都不敢下车。 但李伊庚却毫不犹豫地下了车去帮忙， 他还将衣服脱下来给因寒冷而发抖的醉酒者，为了不让醉酒者做出其他危险动作而紧紧抓著他，直到警方前来，这才把人交给了警察。

之后李伊庚采访时表示「挺不好意思的，情况就和大家知道的一样，（当时）看起来很危急就下车了，本能之下的行为，都不怎么记得了。 即使当时不是我，我相信任何人都会做一样的事情的。 」

正直善良的李伊庚，以后继续走花路吧。

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