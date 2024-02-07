Red Velvet「最强门面」Irene 与SM娱乐续约成功！官方：与公司有著深厚的信赖基础～

拥有绝世美颜的 Irene 成为 Red Velvet 中，第二位与SM娱乐完成续约的成员。

今天最新消息，SM娱乐的旗下艺人 Red Velvet 成员 Irene 完成了续约。

官方表示：「Irene 基於与我们之间的深厚信任，完成了续约，未来计划在我们的全力支持下展开各项活动。」因此 Irene 成为了继 Seulgi (瑟琪) 之后，第二位完成续约的成员。





Irene 也透过经纪公司分享心情：「我之所以决定续约，是因为我信任著从出道以来一直陪伴著我的工作人员和SM娱乐，他们成就了今天的我。」、「为了向一直支持 Red Velvet 的粉丝们表示感谢，今年我也会和成员们一起透过各种活动来展现更好的一面。」



SM娱乐表示：「彼此是基於深厚的信赖与合作伙伴为基础，目前与 Seulgi (瑟琪) 和 Irene 签订了新合约。我们将提供全力地支持，让她们以国际艺人的身份更加活跃，希望大家今后也多多喜爱和关注。」



另外，Red Velvet 也将参加2月21~22日两天在日本东京巨蛋举行的家族演唱会「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO」。

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