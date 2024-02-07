《杀人者的购物中心》连配角都很会演！S级女杀手「敏慧」动作戏太帅气，让观众直呼「被圈粉了」

Disney+《杀人者的购物中心》除了主演李栋旭、金慧峻外，配角们的演技也都非常厉害！

神秘访客敏慧（金海娜 饰）以压倒性气场登场，而她其实是要来守护郑智安（金慧峻 饰）的。在枪林弹雨中，郑智安和裴正民（朴智彬 饰）进到比任何地方都安全的购物中心，敏慧则独自留在战场，与用各种武器武装的杀手军团进行对抗。在暗黑的仓库里，她以S级杀手般的实力依序干掉敌人，整段都跟著紧张起来啊！



最新一集中，也终於揭晓敏慧和郑进湾（李栋旭 饰）是怎么认识的，原来当年是郑进湾救了她，才让她决定不管怎样都要守护郑进湾的侄女。金海娜在剧中展现许多高难度动作戏，又是飞踢又是搏斗，还要用枪、用刀等，每个场面都让观众直呼太帅气，也难怪制作组会说「敏慧是我们作品的王牌」。



1987年出生的金海娜在2011年以电影《跳跃先生》出道后，出演过不同类型的独立电影和短篇电影，包含《恶女》饰演「祈祷院的学员」、《82年生的金智英》饰演「职场妈妈」、《游走尘市间》饰演「首尔站医生」等，也在《Run On》饰演拳击手「贞贤」。这次因为《杀人者的购物中心》获得大众的关注，也期待她之后的作品呢！





另外，《杀人者的购物中心》即将在今日（7日）公开最后两集，而贝尔（赵汉善 饰）再次出现、郑智安的泰拳师傅把信（金民 饰）也回来了，郑进湾到底是真死还假死？最终结局会是怎样呢？

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