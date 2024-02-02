【韩网热帖】《杀人者的难堪》剧名到底怎么读？连主演都各念各的

由崔宇植、孙锡久、李熙俊携手主演的Netflix新作《杀人者的难堪》（杀人者o难堪）举办了制作发布会。

该剧改编自CCOMABE作家创作的同名网路漫画，是关於「罪与罚」的题材内容，剧情讲述一个偶然开始杀人的平凡男人和一个追捕他的刑警的故事。 由《他人即地狱》的李昌熙导演执导，新作编剧金多明作家执笔。 因为原文剧名中有一个「o」，让不少观众不知道读法，於是发布会上三位男主角被提问他们各自的读法：

崔宇植：每次都不一样

孙锡久：살인장난감（杀人玩具）（자+ᄋ=장）或者「살인자영난감」（杀人者零难堪）

李熙俊：살인자오난감（杀人者o「英文字母o」难堪）

连主演们都没能统一叫法，各念各的！

韩国网友评论：

1. 杀人者「超」难堪

2. 杀人者「嗯」难堪

3. 杀人者「昂」难堪

4. 杀人者「喔↑」难堪

5. 杀人者「哼」难堪

6. 杀人者「的」难堪

7. 杀人者喔土豆

8. 我以为是「喔难堪」

9. 原作者说什么？我想和他读一样的，他可是这部剧的父母啊

10. 杀人者（o不发音）难堪

11. 我一直都念「杀人玩具」，从来不知道还有这么多读法

12. 原作者说大家想读什么就读什么，那么我想念「杀人酱牛肉」

13. 每次看到我都觉得这剧名起得太好了

14. 杀人者难堪，不就行了

15. 只有我读杀人者「狗」难堪吗？

16. 他可是杀人者啊，居然还会难堪

17. 杀人者「叮」难堪

18. 疯了，出电视剧了？原作漫画超级好看，不知道电视剧会怎样

原文：https://theqoo.net/square/3090801493

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