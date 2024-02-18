AOA酉奈与名作曲家GALACTIKA *成员结婚！TWICE与ITZY歌曲也许有他俩爱的结晶！

女团AOA出身的酉奈，今（18日）与名音乐制作团体GALACTIKA *成员F R I D A Y.（姜正勋）步入礼堂。

酉奈上月在个人IG公开喜讯，发布了首张婚纱照并表达了自己有了想相伴一生的人，婚礼就在2月，仅邀请亲朋好友，后来又陆陆续续公开了几张婚纱照，掩饰不住将为人新娘的幸福。

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AOA是相当特别的团体，兼具舞团与乐团爱豆身分，以〈Miniskirt〉等歌曲红极一时，而酉奈在活动期间（2012~2020）担任队内主唱、键盘手，也是小分队AOA Black、AOA CREAM成员，2017年起以「E.NA」之名展开其他音乐活动例如录制和声或作词作曲，最知名的是替TWICE〈Heart Shaker〉与ITZY〈DALLA DALLA〉及〈WANNABE〉和声。



而新郎F R I D A Y.所属的GALACTIKA *是个作词作曲包办的音乐制作团队，2009年出道，制作出的名曲包括SISTAR〈Shady Girl〉、SISTAR19〈MA BOY〉、ZE:A帝国之子〈Aftereffect〉、TWICE〈HEART SHAKER〉、ITZY〈DALLA DALLA〉、ITZY〈WANNABE〉、ITZY〈LOCO〉与TWICE〈SET ME FREE〉。



找到两人的重叠之处了吗？酉奈会与F R I D A Y.擦出爱的火花和「E.NA」有很大的关联，他们正是因为不断的合作下熟识继而交往，双方不仅合作了TWICE〈HEART SHAKER〉，ITZY〈DALLA DALLA〉与〈WANNABE〉，至少还合作过由JUNIEL演唱的《抓住幽灵》OST〈那颗星〉、由韩东根演唱的《红丹心》OST〈Missing You〉。若再回溯更早，GALACTIKA *替AOA写了2016年发行的第二张日本专辑〈Runway〉里的〈OK!〉。



从1月听到消息，直至两人真正步入礼堂，网友都相当祝福他们，也有首次听见酉奈就是E.NA的人表达惊讶，或是对两人在音乐合作路上牵起红线感到很特别，不过同样有人想起AOA便感伤起来、替她们觉得可惜。

最后附上更多酉奈准备婚礼期间所发布的婚纱照，新郎F R I D A Y.昨晚在IG限时动态似乎也表达了要送走年少的自己。



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