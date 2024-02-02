《绝佳的解决士》收视升至4.9%！姜其永戴眼镜梦回《禹英禑》再见李智雅场面超心动（EP.2）

《The Penthouse》李智雅搭档《非常律师禹英禑》姜其永之作，《绝佳的解决士》昨晚（1）日播出第二集，男女主角的互动特别吸引观众。首集全国3.3%收视率超越电视台JTBC前两档，第二集又开红盘，升至全韩4.9%收视率。

*前情提要：《绝佳的解决士》首播收视超越前两档！李智雅超惨婆婆丈夫联手送入狱，和姜其永过往让人心痒（EP.1）

《绝佳的解决士》是姜其永第一部男主角作品，首集便迅速表现他演的「董基俊」角色性格，是个不理会上司与财团恶势力的正直检察官，第二集果真出事。

事情要从女主角金莎拉（李智雅饰演）说起，金莎拉妈妈意外得知前女婿卢律成（吴珉锡饰演）杀人（小三罗有美），欲向董基俊举报却遭遇不测，莎拉妈妈被断定坠楼是自杀。董基俊失去一名证人，后来要调查罗有美遇害当天见的徐雄镇教授，徐雄镇直接在董基俊办公室跳楼自尽。受到外界质疑高压调查，加上董基俊受不了检察厅的黑暗面，脱下检察官袍改当律师。



另一边金莎拉出狱后受孙蔷薇（金善映饰演）延揽，当了「Solution离婚解决士」，孙蔷薇推荐了董基俊来当顾问律师，看著勉为其难的金莎拉，随口讲中两人是前男女朋友的关系……金莎拉鼓起勇气与董基俊见面，董基俊只想搞清出9年前金莎拉结婚前一晚为何找他私奔，随后却又后悔。金莎拉表示自己只是向现实低头，被董基俊拒绝合作后也强烈要求他要拒绝下去。董基俊驱车离开，看著雨越下越大，他忍不住回头，对金莎拉伸出了邀约合作的手。



整集焦点可以说正是男女主角最后重逢的情节，网友看见董基俊变身律师戴上眼镜后，忍不住联想《非常律师禹英禑》中姜其永演的禹英禑（朴恩斌饰演）上司郑明锡律师，表示还是喜欢他戴眼镜的样子，且很看好他和李智雅继续诠释的感情线。





另外，此集当然也有离婚案子要解决，是名主播和名作家的案子，其中还牵涉性侵案。一开始Solution对此案稍感怀疑，但还是接下了，预告显示Solution会让作家与遭受主播性侵的造型师联手打击主播。

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