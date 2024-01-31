KPOP女团官方IG突破2000万追踪人数的只有三团？第一名最好猜，第三名是刚回归不久的她们～

还没点进文章前的你，先来猜猜看前三名有谁吧！

在竞争激烈的KPOP圈中能脱颖而出的机会真的少之又少，近年在韩国演艺圈的艺人们，也非常认真经营SNS（社群平台，社交网路服务），特别是 Instagram 追踪人数，也成为了判断全球人气一大指标性app。

其中，粉丝追踪人数上突破2000万的KPOP女团也仅仅只有三组！！

No.3 ITZY，2003万，近期刚以新歌〈UNTOUCHABLE〉回归。不过，官方在庆祝po文却只放了四人团体照让粉丝超气愤，目前已改回五人照。

▼〈UNTOUCHABLE〉MV：



No.2 TWICE，2933万，预计在2月2日发表先行曲《I GOT YOU》，并於2月23日发行迷你十三辑《With YOU-th》。

▼〈I GOT YOU〉预告：



No.1 BLACKPINK，5785万，去年12月团体续约成功，但均不与YG续个人约。

▼〈Pink Venom〉MV，近期在 youtube 上刚突破八亿观看次数：



这三组 IG 突破两千万追踪数的女团，你都猜到了吗？

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