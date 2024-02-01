「大势演员」卢允瑞又要再次穿上高中制服？收到《僵尸校园》第二季提案，是否出演备受关注！

31日据韩媒报导，卢允瑞将担任《僵尸校园》第二季的女主角。随后，卢允瑞的所属社MAA娱乐回应：「收到出演提案，但目前还没有决定。」

《僵尸校园》是讲述在丧尸病毒肆虐的孝山市高中里，无路可逃的学生们以及想要营救他们的人们经历了无法预测的极端状况后发生的故事。2022年第一季公开后，与《鱿鱼游戏》一起作爲代表韩国 Netflix 系列，位居全世界最受欢迎的电视系列节目第8位，2022年6月宣布制作第二季。



特别是朴持厚，尹灿荣，赵怡贤、罗门、刘仁秀、李瑜美等演员在出演《僵尸校园》后，在全球人气飙升，现在通过多种作品展开活跃的活动。



卢允瑞是否出演《僵尸校园》第二季？也备受关注。2000年出生的她，在2018年以平面模特儿身分开始接拍许多广告，成为演员的第一部作品《我们的蓝调时光》，剧中饰演「英珠」一角，她把高中女生面对小生命复杂的心情、和父亲摊牌时的情感诠释的很好。之后又出演《20世纪少女》、《末日骑士》和《浪漫速成班》等，受到许多观众喜爱，而她也担任韩版《听说》的女主角，电影将在今年上映。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻