《NANA TOUR》SEVENTEEN 圆佑＆DK 挑战「寂静中的呐喊」，直接变成游戏黑洞 XD

15日播出的《NANA TOUR with SEVENTEEN》公开 SEVENTEEN 在义大利迎来第二天的故事。他们不仅享受自由时间，还享受「导游」罗PD准备的旅游和娱乐活动。

熟悉团体生活的 SEVENTEEN 成员们的样子也备受关注，在三明治店将面包统一爲人气菜单、喝咖啡吃冰淇淋都会统一点一样的，在君士坦丁凯旋门前拍摄团体照时，也走速战速决路线。晚餐时也展现众不同的团队合作，有人负责料理的，其他人则会自己找工作做，处理桌上的垃圾、跑腿、摆盘、夸奖大家（？）等。



吃完晚餐后，罗PD准备娱乐活动，还公开第二天的自选行程，包含的热气球之旅、佛罗伦斯城市之旅、葡萄酒庄之旅。在「寂静中的呐喊」游戏获胜的人，就可以先进行选择！

The 8 和胜寛在10题中猜对5题，「游戏黑洞」圆佑和 DK 的目标是只要答对2题就好，负责说明的圆佑一直露出疑惑的表情「哦？哦？」，他甚至还跟著 DK 猜题，引发所有人大爆笑！而净汉和珉奎以清楚的发音和口型，答对7题；Vernon 和 Joshua 虽然中间一度沟通不太顺利，Joshua 狂猜各种答案，Vernon 还叫他安静一点，最后两人也答对6题。（结束后两人还在复习刚刚的题目，Vernon：成员们～我妈妈最喜欢嫩豆腐汤，知道了吧？ XD）



下集预告中的 Woozi 和 Dino＆Jun 和 Hoshi 也超有趣！Hoshi 一直听不懂让 Jun 气到大喊，Woozi：「你穿的 T-Shirt！你的名字，那个用韩文说！」 Dino：「用韩文说？ Dino（大喊）！」究竟会是哪一组答对最多题呢？此外还公开另一个游戏「你现在在做什么？」预告，成员们到底收到什么任务呢？让夜晚变得这么疯狂～期待本周播出！



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