《死期将至》金材昱遭老友金志勋「残忍分段」，感想竟超级出戏！自曝是极易瘦体质、拍戏前必吃泡面

《死期将至》主演徐仁国近日更新YT频道，邀来剧中两位「反派」金志勋和金材昱一起聊天，原来两人是相识10年的老友，曾同时服兵役、住同间宿舍，过於熟悉的人吐槽起来毫不留情XD

TVING剧集《死期将至》不久前公开完结篇，短短8集的故事扎实又有深度，让不少观众大呼过瘾。 金志勋在剧中饰演终极反派「朴泰宇」，与金材昱饰演的艺术家「郑揆哲」有段惊心动魄的对手戏。





徐仁国问金材昱如何保持颓废性感的清瘦身材，金材昱有些不好意思地说天生不容易长胖，反而稍不留意就变得过於消瘦。 所以其他人拍戏前夜都辛苦地禁水禁盐，金材昱反而要吃泡面才比较上镜。



金志勋热爱运动，曾花费一年时间做到有「街头健身静态神技」之称的前水平（front lever）动作。 金材昱透露剧中有一场戏是他把金志勋推入密室，过程中竟导致金材昱大拇指折断，令他惊呼：「这位哥的身体是石头吗？」金志勋立即吐槽回去：「是你太病弱了啦！」XD



*以下涉及《死期将至》第二部份关键内容！



剧中金志勋把金材昱绑在手术台上用电锯施虐，感叹那时的金材昱「病弱美爆棚」XD观众看到这一段应该都胆战心惊，但拍戏时金材昱其实在专心欣赏志勋哥的演技：「切完之后，哥双手溅满鲜血，点燃一根烟开始讲台词。 虽然我认识哥10年了，还是忍不住感叹真tm帅啊。 」



金材昱：「当时我从这个角度看著他，满脑子都是这想法。 」



此外，三人都对编剧兼导演河炳勋对网漫原著的改编赞不绝口，包括新增「朴泰宇」这一角色、将较为温和的结局变为情感重击等等。



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