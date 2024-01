男团NTX 12月曾带来多首暖心圣诞曲，今重启正规一辑〈Holy Grail〉打歌！

NTX今(5)日重启11月发行的正规一辑《ODD HOUR》主打歌〈Holy Grail〉打歌,粉丝NTFUL又能见到偶像帅气的舞台表演。

去年因竞演节目《PEAK TIME》开启知名度的男团NTX(泂鎭、允赫、材旻、畅薰、镐晙、路贤、恩晧、智诚、承元,智诚2022年起以限定团TAN活动中),在节目结束过后约半年以正规一辑《ODD HOUR》回归,专辑包括主打歌〈Holy Grail〉在内,14首歌曲全出自於成员路贤之手,让许多人看见、听见他们的才华,从销售数据可见初动(发行首周销售量)至少6倍涨。



随后不久的12月,为了迎接圣诞节,NTX还准备了「礼物」《X-Present》,《X-Present》是圣诞特别专辑,收录了〈Mood light〉、〈Why I love the winter mood〉与〈Fallin’ in the Christmas love〉三首歌曲,一样几乎由成员路贤包办所有歌曲创作。



圣诞节以及电视台年末大型活动过去,各大音放(音乐节目)今(5)日以《Music Bank》(音乐银行)为首回归,NTX也重回打歌阵容,再次带来正规一辑《ODD HOUR》主打歌〈Holy Grail〉舞台,上午《Music Bank》上班路也被媒体捕捉可爱摆pose照片(韩方并未提供忙内承元独照,请见谅)。



