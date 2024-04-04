韩国也关心台湾地震！Super Junior圭贤繁体中文关心ㅠㅠ GYUBIN、15时泰彬、TRI.BE Jia公开问候

昨（3）日台湾发生了自1999年921大地震以来，相隔25年的大地震，邻国都纷纷关心包括韩国，「Taiwan」、「台湾地震」因此登上韩国X（Twitter）热门关键字。一些艺人也发言关怀台湾粉丝的情形，让远在台湾的粉丝感到相当动容。

Super Junior圭贤在个人的weverse上发表了一段文字：「亲爱的KYUpiter、ELF，今天看到台湾地震的新闻后很担心，希望大家都平安无事，一切安好，太心疼了……」圭贤特别用繁体中文发言，台湾KYUpiter与ELF无不感受一股暖流，随即在底下留言报平安。



除了圭贤，出道不久就在海外包含台湾累积名气的17岁Solo歌手GYUBIN，与去年曾以‎15时（15点）一员参赛《PEAK TIME》的泰彬（曾为BLK成员，现为TBIK成员）都在Threads或IG公开关心台湾。而身为台湾人的TRI.BE成员Jia，在X公开发文要大家注意安全。

▼GYUBIN：「看到地震新闻，很担心台湾的每个人，希望没有人受伤。」「台湾！！大家都还好吗？看到地震新闻后很担心，希望没有人受伤！！」



▼TBIK 泰彬：「听说台湾发生了大地震，大家都还好吗？要注意身体。」



▼TRI.BE Jia



据IG、X还有Threads网友分享，DKB熙瓒YUKU与E-Chan、SEVENUS熙宰与IREAH、MAMAMOO颂乐、ILY:1 HANA、Dreamcatcher韩东，还有同为台湾人的TWICE子瑜、& TEAM NICHOLAS（王奕翔）、(G)I-DLE舒华，也都在与粉丝互动的App bubble（泡泡）或fromm上表达关心。

最后藉此提醒台湾读者们，务必留意周遭状况以及自身身心，即便身体没有受伤，内心受到的惊吓都要寻找出口，必要时一定要向外寻求协助:)，天佑台湾。

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