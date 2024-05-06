私生手段升级了！SEVENTEEN DK直播中接到骚扰电话，竟显示队友胜寛名字！

昨日，SEVENTEEN成员DK通过Weverse进行直播、边吃饭边和粉丝聊天，中途突然断线，居然是被私生以队友胜寛的名字打进电话，令人大呼惊悚。

片刻后DK重新开启直播并透露事件经过：「刚才没设置勿扰模式，以为是胜寛就接了，对方用胜寛的名字打来耶。 」



도겸 위버스 라이브



승관인줄 알고 받았는데 승관이 이름으로 하고 전화를 했네

사생 진짜 무섭다 무서워... pic.twitter.com/PUxsdHjgNg — BeryVery (@BeryVery_) May 5, 2024

很多观看直播的粉丝惊讶不已，猜测私生是把发话号码后8位窜改成与胜宽一致，令DK手机显示令胜宽的名字。 两年前已有媒体对此诈骗手段进行报道，因为现有手机并非根据完整来电号码显示姓名，而是基於后8位号码与通讯录中的讯息进行匹配，即便前边的号码和数位都不同也无影响。犯罪分子利用这一漏洞假扮亲人或朋友，很容易令受害人放下警戒心。



SEVENTEEN已多次受到私生骚扰，珉奎、净汉、Woozi都曾在直播中被接连打进四五次电话、严重干扰，Woozi无奈感慨私生仿佛苍蝇般萦绕不去。 去年Hoshi直播期间有私生打来电话，令他警告：「再打电话我就不直播了，给出反应都让我很烦。 即便不显示来电号码也能够举报和起诉的。 」

去年12月，SEVENTEEN所属社Pledis娱乐所属的HYBE娱乐发布声明称将对侵害艺人私生活的私生采取法律措施。

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