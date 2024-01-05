男團NTX 12月曾帶來多首暖心聖誕曲，今重啟正規一輯〈Holy Grail〉打歌！

NTX今（5）日重啟11月發行的正規一輯《ODD HOUR》主打歌〈Holy Grail〉打歌，粉絲NTFUL又能見到偶像帥氣的舞台表演。

去年因競演節目《PEAK TIME》開啟知名度的男團NTX（泂鎭、允赫、材旻、暢薰、鎬晙、路賢、恩晧、智誠、承元，智誠2022年起以限定團TAN活動中），在節目結束過後約半年以正規一輯《ODD HOUR》回歸，專輯包括主打歌〈Holy Grail〉在內，14首歌曲全出自於成員路賢之手，讓許多人看見、聽見他們的才華，從銷售數據可見初動（發行首週銷售量）至少6倍漲。



隨後不久的12月，為了迎接聖誕節，NTX還準備了「禮物」《X-Present》，《X-Present》是聖誕特別專輯，收錄了〈Mood light〉、〈Why I love the winter mood〉與〈Fallin’ in the Christmas love〉三首歌曲，一樣幾乎由成員路賢包辦所有歌曲創作。



聖誕節以及電視台年末大型活動過去，各大音放（音樂節目）今（5）日以《Music Bank》（音樂銀行）為首回歸，NTX也重回打歌陣容，再次帶來正規一輯《ODD HOUR》主打歌〈Holy Grail〉舞台，上午《Music Bank》上班路也被媒體捕捉可愛擺pose照片（韓方並未提供忙內承元獨照，請見諒）。



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