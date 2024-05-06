怪物新人BABYMONSTER的出道曲〈SHEESH〉MV在最短时间内突破了2亿观看次数！

YG娱乐旗下的新人女团 BABYMONSTER 凭藉出道曲〈SHEESH〉刷新了韩国KPOP女团出道歌曲的新纪录，在最短时间内突破了两亿观看次数。

根据官方最新公开的消息中，截至前一天晚上8点24分，BABYMONSTER 的正式出道歌曲〈SHEESH〉MV在YouTube上的点击量突破了2亿次，影片自发布以来仅用了33天的时间，是所有KPOP女团出道歌曲中最快达成这个两亿大关的组合。



这些结果是很早就预测到的，因为这支MV在公开 24 小时内就直接成为观看次数最多的影片第一名，并登上了 YouTube 全球每周排行榜的榜首。 仅花了10天就达到了1亿播放量，这也是KPOP女团出道歌曲的最短纪录。



此外，BABYMONSTER 也在 YouTube 上证明了其强大的全球影响力。 出道前歌曲〈BATTER UP〉很快就达到了1亿次点击量（18天）和2亿次点击量（53天），后续歌曲〈Stuck In The Middle〉尽管是一首抒情歌曲，但仅用了38天就达到了1亿的观看次数，频道订阅人数为537万，累计观看次数接近17亿人，成绩相当惊人。



而她们也将在5月11日至12日举办为期两天的粉丝见面会巡演，从日本东京有明体育馆出发，并穿越亚洲五个地区（东京、加达、新加坡、台北和曼谷），并在8月份参加日本最大的音乐节「2024 Summer Sonic Tokyo」，开始在日本进行全面宣传，并与全球粉丝更频繁地见面。



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