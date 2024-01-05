结束年末庆典，韩国音放重启！今《Music Bank》上班路见郑世云、金钟炫、ONE PACT、NTX等

韩国每到年末，各音乐节目（音放）就会暂停一般的打歌节目，开始各种特别的大型祭典演出。今（5日）从《Music Bank》（音乐银行）打头阵重启打歌内容，粉丝们又可看见偶像们的回归舞台啦！以下是《TVDaily》捕捉上班路照片，以及音放舞台：

▼郑世云



▼金钟炫（原NU'EST JR）



▼YEAHSHINE



▼京舒



▼8TURN（载允、承宪、明浩、允成、润奎、庆民、旻浩）



▼Geenius（芮英、始温、ZOE、MIKA、ANDAMIRO）



▼ONE PACT（尹钟佑、Jay Chang、吴性珉、TAG及李艺谭）



▼NTX（泂鎭、承元、畅薰、恩晧、路贤、材旻、镐晙、允赫，‎更多照片可点此前往）



▼BXB（始遇、河珉、炫佑、智训，‎更多照片可点此前往‎）



除了上述歌手，还有乐团2Z、RIIZE、THE BOYZ与东方神起参与打歌，节目最后宣布一位为NCT 127〈Be There For Me〉，击败了「冬季逆行神曲」‎EXO〈初雪〉。

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