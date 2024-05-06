记得Super Junior「发箍」哏吗？圭贤演唱会八三夭阿璞惊喜登场！超有Sense送发箍

Super Junior圭贤4、5日连两天在台湾solo开唱，昨5日场有惊喜嘉宾登场，正是红遍亚洲的〈想见你想见你想见你〉原唱八三夭主唱阿璞！

圭贤一月底来台和Super Junior成员开FAN PARTY之外还举行solo专辑签售会，签售会受记者联访便曾提及想和八三夭主唱阿璞合作，愿望昨日实现，阿璞登场圭贤solo演唱会，阿璞甚至带上了礼物！



阿璞捧著礼物盒登场，称「礼轻情意重」，他说：「我知道上次圭贤和Super Junior一起来的时候，他们一直在台上说很喜欢『发箍』这个东西。」圭贤听到关键词就忍不住兴奋(?)了：「发箍！真的发箍！」礼物都还没打开XDDD。



他们所说的「发箍」哏就是一月底高雄Super Junior FAN PARTY时，Super Junior成员们收到了发箍，听到中文「发箍」就开始歪楼谐音「Fxxk You」，一群人发箍来发箍去相当闹。



阿璞送礼完便表示自己会看完整场演唱会，在圭贤演唱〈想见你想见你想见你〉时果真再度上场！两人深情合唱，台下KYUpiter、E.L.F.也跟著唱几句，场面相当动人，不过尾声阿璞独自Rap时，圭贤在旁搞怪耶来耶去，瞬间又让粉丝笑出来。



台韩跨刀表演结束后，不少双方粉丝敲碗两人实际合作发行歌曲啊！也赞许啊璞的礼物太有Sense、太有梗（哏）了，成为整场演唱会一大搞笑亮点。

▼圭贤还戴著发箍演唱主演音乐剧歌曲



▼阿璞演唱会后发文，送发箍原来是八三夭团长兼键盘手的小橘发想



▼圭贤引用了〈想见你想见你想见你〉歌词「多想把你抱紧处理」作为最后最想对粉丝说的话，还对阿璞喊「哥」，承诺会经常来，「开心地等待再次相见的那一天」。



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