催泪巨献《鬼妈妈的假期》韩国观众泪推：让影厅变成泪之海！

《82年生的金智英》编剧精心打造的催泪感人巨献《鬼妈妈的假期》，由「韩国国民妈妈」金海淑、《海岸村恰恰恰》申敏儿精彩共演！

《鬼妈妈的假期》故事叙述获得3天假期的母亲福子（金海淑 饰），回到人间后发现原本在美国当教授的女儿真珠（申敏儿 饰），竟回老家经营家常菜餐馆的奇幻催泪故事。《鬼妈妈的假期》催泪动人的剧情设定，金海淑、申敏儿等演员们自然不造作的演技，彻底打动许多观众的心，纷纷泪推：「瞬间让影厅变成泪之海！」、「久违的好电影，痛快地大哭了一场！」、「没带面纸去看这部电影就死定了！」、「和妈妈一起去看，两个人都大哭了！」多位韩国媒体也挂名推荐本作，「STARNEWS」金娜妍记者：「一定会令人留下深感共鸣的泪水的作品！」、「Dailian」柳智允记者：「献给这世上所有母女的真诚情书！」、「数位朝鲜日报」赵明贤记者：「唤起回忆、五感满足的电影！」





申敏儿交往8年的男友金宇彬，也参加了《鬼妈妈的假期》的试映会，对於金宇彬看完电影的感想，申敏儿透露：「金宇彬觉得电影很有趣，我们俩的个性很像，我猜他应该也有看到哭吧！」申敏儿也表示许多看完电影的演员朋友们，在电影结束后也马上打电话给自己的母亲，她对此觉得很感恩，认为这部作品有好好传达出多想想身边重要的人的讯息，也希望观众都能感受到！此外，申敏儿在《鬼妈妈的假期》中有许多自己做菜、享用佳肴的画面，她透露可能有些演员会因为拍太多次、怕吃太多，而在拍摄后把食物吐出来，但她说：「我通常会将食物全部吃下肚，在我的字典中没有『吐掉』这个词，觉得必须亲自咀嚼吃下去后，才能如实传达食物的滋味，才知道那个味道。」许多韩国网友知道这件事后，也都大赞申敏儿是名不浪费食物、敬业的演员！催泪感人巨献《鬼妈妈的假期》本周五1月5日在台上映！

「韩国三大国民妈妈」金海淑竟对申敏儿母亲呛声：抢走你女儿？！

出道近50年的金海淑，与金惠子、高斗心被称为「韩国三大国民妈妈」，金海淑对此表示起初对此称号很有压力，但她说：「我后来也产生了想诠释这世上所有类型的母亲角色的野心！身为一名演员，很想展现妈妈的各种面貌，而这也成为我的慰藉。」金海淑也认为会有「韩国国民妈妈」这个称号，是因为观众很信任她，虽然压力不小，但她也感到很荣幸！

金海淑这次和申敏儿在《鬼妈妈的假期》中饰演一对母女，她透露自己和申敏儿有许多共通点，这让她感到很意外，很快就打开彼此的心房，金海淑表示：「申敏儿的话不多，也满怕生的，我也是这样。而且也不爱出门，即使在外地拍摄时，也常只待在住宿的地方。」金海淑也认为申敏儿虽然外在看似很冷静，但内在拥有身为演员的热情！

金海淑还透露一段插曲：「我女儿在《鬼妈妈的假期》VIP试映会时和申敏儿见到面了，我开玩笑地对女儿说，若她表现不好，我就会被申敏儿抢走，结果女儿竟然说：『好像已经被抢走了！』」申敏儿也透露试映会当天，金海淑也跟她母亲说她要把申敏儿抢走，没想到申敏儿的母亲竟回答：「请抢走吧！」展现出幽默的一面！



金海淑自评非满分母亲！亲女儿看完《鬼妈妈的假期》后竟主动联络她！

金海淑认为私下的自己并不是个满分的母亲，因为演员工作的关系，无法好好陪伴孩子成长，她表示：「在孩子还小时，我因为从事自己喜欢的演员工作，而无法好好陪伴他们，现在我女儿年纪也不小了，换我变得满执著的了。虽然现在孩子们都长大了，但我很想好好弥补我在他们小时候没能为他们做到的事。」



金海淑也透露女儿平常很忙，所以不太看她的作品，但这次她特别跟女儿说希望她能来看看《鬼妈妈的假期》，后来看完本作的女儿竟跟金海淑说彷佛从电影中的女儿「真珠」身上看到自己，而女儿看完电影后的那几天，竟然会好好地接金海淑的电话，还会主动传讯息给金海淑，让金海淑感到很欣慰！催泪感人巨献《鬼妈妈的假期》本周五1月5日在台上映！

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