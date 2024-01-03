第一集开场就下猛药！《我的Happy End》张娜拉一夕之间发现自己活在谎言中！更目睹老公与闺密的约会现场！（EP.1 – 2）

[有雷]张娜拉与孙浩俊再度合作饰演夫妻的《我的Happy End》，与剧名完全不同竟然是悬疑惊悚片！事业有成的女强人张娜拉，遭人恐吓长达七年之久，发现信任的资深员工竟可能是凶嫌！加上目睹丈夫打扮光鲜帅气，竟是与自己的闺密约会！

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一位家俱公司代表同时也是设计师的女子徐才媛（张娜拉饰），工作相当忙碌，不过老公许纯永（孙浩俊饰）是位神队友，将女儿照顾得很好，也对岳父尽孝。才媛与大学闺密昀昣（苏怡贤饰）在工作上也密切合作，两人感情相当不错。



某天才媛相当信任的设计师泰伍（李基泽饰）对於一个产品有些疑虑，要求才媛延后上市，也因此才媛深夜加班，一位黑衣人闯入并将办公室砸得一团乱，保全及时赶到，黑衣人见状趁机逃走，才媛受到相当大的惊吓。冷静下来后，她发现桌脚下有张停车券，她来到停车场假装要到车上拿东西，向管理员拿到了钥匙，而这台车的后车厢竟放了当日犯嫌穿的Logo上衣！才媛归还钥匙后在一旁等待车主现身，没想到开走这台车的人竟是泰伍。



惊吓的才媛立刻想打电话给老公，不过家中打扫阿姨说这时间他应该去运动了，才媛直接到健身房去找老公，一问之下才发现老公早就3个多月前就不来这里运动了……她正狐疑之际，看见了梳著整齐油头还穿著西装，展现帅气的老公，而身边来赴约的，竟是自己的好友昀昣。



保险业务员对於才媛母亲的死亡理赔感到怀疑，找来了才媛公司。对方告诉才媛母亲生前曾因为误饮毒药而送医多达3次，认为事有蹊跷，而母亲过世后由父亲领走了一大笔保险金，令才媛也开始怀疑起爸爸的动机。才媛一瞬间发现自己生活在多个谎言当中，觉得荒谬，走在街上远远看见黑衣人追上她，而赶紧逃跑，甚至跳下了汉江…虽被救醒送医，但她该如何面对往后的生活？这三个男人同时出现在医院病床旁，谁在骗她？



设计师泰伍对於自己被才媛怀疑是凶嫌，感到非常冤枉，不停证明自己，并且对於心情不安的才媛非常关心，不过他却隐瞒了首度从美国回韩国的时间是七年前而非公司档案中的四年前。父亲因为担心才媛而不断送来小菜与汤品，才媛却想起保险员的话而不敢吃。



最令她崩溃的是枕边人，某天赶去幼儿园接孩子，却被告知孩子当天请病假，还被邻居目睹老公带著女儿与另一位陌生女子走在一起，当才媛面对表情无辜的老公纯永，更令她发火，纯永却总是能够说出相当合理的藉口，让才媛不断想起老公出轨的画面，而更加愤怒。



不过刻意戴上了眼睛进入家中，放下文件又出来，连邻居迎面走来都不打招呼的人真的是纯永吗？父亲将房屋出租给闺密昀昣了吗？才媛学生时期就开始求诊精神科，并长期服药，是否这一切都只是她的幻想？

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