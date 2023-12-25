「银赫哥真的是天使很听话」XD 厉旭收银赫「空壳咖啡车」来台透露复仇大计！

Super Junior厉旭上月solo回归发行了单曲专辑《什么都不做也没关系》，远在海外和小分队D&E巡演的银赫，委托经纪人元永善（亦是前Super Junior室长经纪人）送了「什么都没有的咖啡车」，苦了厉旭但也笑翻E.L.F.！

*前情提要：‎这什么新招！Super Junior银赫送「空壳咖啡车」给厉旭，只因新歌叫〈什么都不做也没关系〉‎



23日厉旭来台参与「BAR BO祭」演出，演出前记者会上，有记者发问此事，妙问他「有想好用什么方式报复对方了吗？」厉旭亲切的稍微解释来龙去脉，笑笑的说：「我的歌名是什么都不做也没关系，结果银赫哥真的送了什么都没有的咖啡车，银赫哥真的……是天使啊！非常听我的话。」厉旭顿了顿说出「天使」，听懂的记者都笑了。



如何复仇呢？他缓缓的说下次D&E有活动时，他也会准备应援，「因为银赫哥不喝咖啡，所以我只会准备咖啡，没有冰巧克力」。厉旭话一出又引发现场笑声，E.L.F.都笑说「SJ果然是因为有仇还没报完所以不能解散」啊！



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本篇最后也让厉旭祝大家圣诞快乐啦！



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