起床后却发现已经中午了？东海分享「早起」的好处：「新的一年想培养各种习惯」 迷人的磁性嗓音是「硬练」出来的！《黑暗荣耀》李到晛自曝：「以前声音偏高又尖，做了很多发声训练」 LINE WEBTOON高人气网漫《和我老公结婚吧》将改编成电视剧：女主角智商在线、不走傻白甜套路，看了超过瘾！ 李泳知把《SMTM》冠军奖金全数捐出：「如果我赚的钱能让谁过上更好的生活，那该是多么幸福的事」 《非常律师禹英禑》「专利案」又出真实事件？ 乐天家用保健仪被指抄袭新创企业：曾以投资为名详询技术细节 演戏10年孙娜恩演技依旧被韩网批！《代理公司》李宝英气场太强，完全压制住了女二

网漫《和我老公结婚吧》剧情不拖沓，受到不少读者喜爱。有追看的粉丝们希望谁来饰演女主角呢？

由韩国高人气网路小说改编的同名网漫《和我老公结婚吧》，描述被闺蜜与丈夫杀死的女主角「智媛」，奇迹似地回到10年前。为了改变未来，智媛决定将自己糟透的命运转移到闺蜜身上，让她与渣男老公结婚！台湾等地的读者可以通过‎LINE WEBTOON‎观看最新进度。

近期，有消息指出，《和我老公结婚吧》将改编成电视剧，制作公司为「Studio Dragon Corporation」（作品有《黑暗荣耀》、《浪漫速成班》等），并由《朝鲜精神科医师刘世丰》朴元国导演执导。女主角重生前37岁、重生后27岁，作为「重生复仇」的大女主剧，选角备受关注。

《和我老公结婚吧》四大看点：

一、不走傻白甜路线！女主角智商永远在线

在丈夫痛下杀手后，带著绝望重生回10年前的智媛，不仅很快地发现重生后的游戏规则，甚至能巧妙地改变故事走向，将每一处复仇细节都规划地相当缜密。有别於其他天才型的漫画主角，智媛的角色设定更贴近现实，有著和一般人一样的无助、崩溃，但又能理性收整心情，冷静执行自己计划好的一切，令人不得不佩服她强大的心智和手段。

二、狗血洒好洒满！八点档元素通通在这里

若觉得出轨、背叛朋友这些剧情不够满足你，《和我老公结婚吧》还有油腻的上司、不知好歹的丈夫、处处针对的校园霸凌和被陷害而消逝的青春恋曲等，通通融合在这部作品中！甚至连「无精症」都有，狗血洒好又洒满，却一点不俗气。

三、节奏明快不拖沓！渣男怨女的报应来得又急又快

有别於其他复仇类型作品，《和我老公结婚吧》每个事件皆在1至2话的篇幅中做到起承转合，爽感直接加倍。绿茶闺蜜拼命做球给女主角杀，每个恶意小心机都被女主角抢先回击。自以为抢走女主角的一切，殊不知只是步入陷阱，最终收下女主角不要的垃圾渣男。

四、恋爱支线顾眼睛！复仇之余不忘展开新恋情

若说女主角重生的任务主线是向闺蜜和老公复仇，那么与帅气又温暖的上司的恋爱就是任务支线啦！在女主角重生前，完全没有注意到这号人物，重生后却意外感受到部长的积极攻势，并多次出手为女主角解围。在最新一话里更揭开「这不只是一部单纯的重生复仇网漫」，剧情安排令人拍手叫好，忍不住想看下一集了！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻