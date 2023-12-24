【韩网热帖】最新出炉的女超网站男女团颜值投票，网评：超级客观，无可反驳

「女超网站」是指女性用户为主的网站，23日有韩网友发起投票询问大家心目中各偶像团的颜值成员（不是人气成员），在投票开始后20分钟、粉丝大军还未到来的时候截图整理如下：

NewJeans - Minji（52%）、Haerin（36%）



RIIZE - 成灿（76%）、元彬（16%）



IVE - 张员瑛（90%）



aespa - Karina（56%）、Winter（34%）



防弹少年团 - Jin（54%）、V（40%）



LE SSERAFIM - Kazuha（46%）、Sakura（26%）



EXO - 世勋（39%）、SUHO（38%）



NCT - 在玹（58%）、渽民（26%）



THE BOYZ - 泳勋（63%）、柱延（27%）



TXT - 秀彬（57%）、杋圭（31%）



因为不是人气投票、其他团粉丝也有参与，所以几乎都蛮准

韩国网友评论：

1. 是客观的结果

2. 果然RIIZE的颜值成员就是成灿没错

3. 结果超级客观耶，坦白说抛开那些精神病和恶狗的话，大家都是这样想

4. 好久没看到这样客观的结果

5. 基本上是这样，今年新出道的孩子们颜值更高了

6. 真的很准确kkk全都是我第一次看到那个团时确信是颜值成员的孩子... kkk

7. 确实不是人气投票

8. 去年还是Minji压倒性第一，今年Haerin上升了很多耶

9. 没开放检索、是粉丝大军涌来之前的投票kkk这程度应该很客观了。 反而如果由粉丝来投票，可能连防弹的结果都不是这样

10. Winter也上升很多

11. 我是追三代团的，这结果真的很客观

12. 无可反驳的麻瓜pick

出处：https：//pann.nate.com/talk/371675398

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