【韩网热帖】最新出炉的女超网站男女团颜值投票，网评：超级客观，无可反驳

「女超网站」是指女性用户为主的网站，23日有韩网友发起投票询问大家心目中各偶像团的颜值成员（不是人气成员），在投票开始后20分钟、粉丝大军还未到来的时候截图整理如下：
NewJeans - Minji（52%）、Haerin（36%）
aespa - Karina（56%）、Winter（34%）
LE SSERAFIM - Kazuha（46%）、Sakura（26%）
因为不是人气投票、其他团粉丝也有参与，所以几乎都蛮准
韩国网友评论：
1. 是客观的结果
2. 果然RIIZE的颜值成员就是成灿没错
3. 结果超级客观耶，坦白说抛开那些精神病和恶狗的话，大家都是这样想
4. 好久没看到这样客观的结果
5. 基本上是这样，今年新出道的孩子们颜值更高了
6. 真的很准确kkk全都是我第一次看到那个团时确信是颜值成员的孩子... kkk
7. 确实不是人气投票
8. 去年还是Minji压倒性第一，今年Haerin上升了很多耶
9. 没开放检索、是粉丝大军涌来之前的投票kkk这程度应该很客观了。 反而如果由粉丝来投票，可能连防弹的结果都不是这样
10. Winter也上升很多
11. 我是追三代团的，这结果真的很客观
12. 无可反驳的麻瓜pick
出处：https：//pann.nate.com/talk/371675398
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