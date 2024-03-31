真情侣合作泡汤？韩韶禧&柳俊烈分手，吸血鬼&画家设定剧《魅惑》还会拍吗？

韩韶禧与柳俊烈昨（31）日分手，网友随之好奇他俩传出合作的戏剧《魅惑》（현혹，又译眩惑）怎么办。

本月15日开始传「柳俊烈从惠利换乘恋爱韩韶禧」，16日韩韶禧柳俊烈均承认恋爱，接下来「柳俊烈究竟有没有换乘」、「韩韶禧是不是小三」闹得风风雨雨，31日韩韶禧柳俊烈宣布分手，两人公开恋爱仅仅2周却是实在的「轰轰烈烈」。除了讨论韩韶禧与柳俊烈分手，网友也关心他俩认爱前一周传出要合拍的戏剧《魅惑》该如何是好。



据最初‎《OSEN》报导‎两人接演《魅惑》新闻，《魅惑》是改编自NAVER於2019年至2020年连载的同名网路漫画（LINE WEBTOON可观看），故事以1935年日本帝国主义强占时期（朝鲜日治时期）为背景，描述画家尹二浩（音译）被委托替吸血鬼女子宋贞华绘制肖像画，随著时间流逝宋贞花的身分逐渐被揭露，尹二浩也在不知不觉被迷惑。（更多介绍可见：‎韩韶熙终於要演吸血鬼！有望搭柳俊烈拍漫改剧《眩惑》，挑战悬疑惊悚浪漫题材）



theqoo有篇文〈在这种情况下很让人好奇是否会换主角的戏剧...jpg〉‎KoreaStarDaily‎，涌入200多则留言，底下留言大部分都觉得「泡汤了」，留言如「真的出大事了」、「该找其他演员了」、「给制作公司添麻烦了」、「（继续拍的话）还要看工作人员脸色应该很辛苦吧」、「至少有一个（演员）会改吧」、「工作人员进入紧急状态了」、「两个都该走啊」、「虽然形象很搭，但这种情况下两人怎么拍？应该不拍了吧」。

各位觉得呢？

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