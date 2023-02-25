秀智「黑化」为网路小说《姐姐，今生我是王妃》拍摄广告短片！同名网漫也在LINE WEBTOON连载

黑化的秀智好有魅力！

Netflix新漫改剧《Doona！》（‎《爱上姐姐的理由》‎）描述平凡大学生「元俊」在Shaerhouse中与曾经是Kpop偶像但已隐退的「Doona」相遇后所发生的爱情故事。由秀智与梁世宗担纲主演，《爱的迫降》等李政孝导演执导，近期已经杀青。

而「Naver Series」近期公开网路小说《姐姐，今生我是王妃》广告短片，找来秀智饰演女主角「阿丽雅德妮」，黑化后的她展现不同魅力。

「姐姐：如果不是姐姐，我根本一无所知。什么是珍贵、什么是守护？谢谢姐姐，杀了我。但是怎么办呢？我又活下来了，而且还记得一切的事情。期待吧，善良的妹妹已经死去。姐姐，今生我是王妃。」

同名网漫也於LINE WEBTOON连载，台湾等读者们可通过‎此‎观看。被未婚夫、姐姐、父母抛弃的那一天，阿丽雅德妮回到十四年前。没想到前世的未婚夫态度竟然180度转变，甚至出现对她一见钟情的王子。阿丽雅德妮将成为王妃，在今生向所有人复仇！

欧式宫廷的画风相当华丽，颜值也令人赏心悦目。不晓得有没有读者也在追这部连载的呢？

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