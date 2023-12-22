《单恋原声带2》鲁尚炫首度担纲男主角：「与其说压力大，更希望以兴奋心情面对挑战」

分手多年的恋人再度重逢，《单恋原声带2》所陈述的故事，坦率的台词吸引著演员鲁尚炫。曾演出《柏青哥》《谢幕：树立而死》《明星经纪人生存记》等作品，本次跃升为男主角的鲁尚炫坦言有压力，不过希望以兴奋激动的心情来面对挑战。

《单恋原声带2》描述已分手六年的恋人SUHO守护（鲁尚炫饰）以及都贤瑞（琴世禄饰）时隔四年再度重逢的故事，虽说是第二季，但是与第一季的韩韶禧与朴炯植所呈现的剧情并无关联。鲁尚炫表示剧中直率呈现的台词相当吸引他，剧中也呈现出现在与过往的故事交错，两人虽各自有著梦想，但现实中也遇上不少挫折。



剧中两人在咖啡厅中争吵的场景，也大大显示出两人个性上的差异。而这场戏也是鲁尚炫印象最深刻的场面，他觉得与剧中主角SUHO此处的情感相当有共鸣。不过对於过往分手的恋人要重新在一起，鲁尚炫则认为并非容易之事，毕竟回忆越甜美，所带来的伤害也就越深。



或许两人有过美好回忆，与贤瑞分手的SUHO虽在事业上获得成功，但却深受耳鸣之苦，听从医师建议休息并学习乐器，想找钢琴老师结果出现的竟是昔日恋人贤瑞。分手的恋人是否可以重新复合？《单恋原声带2》的两人的确尝试了再度走在一起，但剧情后段却因为与以往类似的原因而再度面临分手。



鲁尚炫独特的外型，让模特儿出身的他演出了Apple+ TV的原创电视剧《柏青哥》即受到瞩目，第二季他也即将参与演出，此外也还有许多已拍摄完毕但未公开的电视与电影作品。他表示将努力完成眼前所有的作品，也希望遇见很棒的作品，如果有机会，也希望能挑战黑色电影（如侦探题材）看看。



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