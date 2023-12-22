【韩网热帖】SM公司门前的韩中日粉丝承汉应援卡车

今日RIIZE成员洪承汉的韩中日粉丝为他送去应援卡车，文案：「终止洪承汉的暂停活动，RIIZE是7个人！」、「承汉啊，我们喜欢你的心没有一点改变」、「承汉啊，一定要健康，总有一天东京巨蛋见吧」。

韩国网友评论：

1. 早知就去学开卡车

2. 承汉现在过得好吗....ᅲᅲᅲᅲ

3. 承汉加油，一定要回归啊，为这种事退团真的不应该！

4. 比起嘲笑他的精神病们，支持他的粉丝强多了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

5. 他是出道70几天就停止活动的吗？不知道的还以为活动了700天kkk

6. 请让他solo活动吧

7. 起诉官司结束就回来吧！

8. 我在等你ᅮᅮᅮᅮ一定有很多像我一样安静等待的人，加油

9. 为什么要为他应援？看他的行为实在无法理解ᄏᄏᄏᄏᄏ SOLO吧

10. 看留言区都感到粉丝群体的氛围很糟糕

11. 退团很可惜，但不回来才是对团比较有帮助

12. 果然只要出道不论如何都会有粉丝啊

13. 都说男团粉是男宝妈的预习课程，看留言区懂了kkk

14. 有闯祸成员的团总是有过度护航的粉丝，真是够了，破坏粉丝群体气氛

15. 看留言区就知闯祸成员为何必须退团

16. 他音色和舞蹈都很棒...（非粉）错过很可惜

17. 他犯了什么重罪吗？年纪还小，因为这件事内心一定很辛苦，会清醒过来的吧

18. 比起做过的事，承担的后果太严重了。 我也是主要追其他成员，但希望承汉回来，因为看过7人过於完美的舞台ᅮ

19. 算不上犯罪，也不是很严重的闯祸，真的蛮可怜。 抱著极度恶意散播也不过这样而已...

20. SOLO吧，既然这么多人喜欢他，不要给RIIZE名字抹黑

22. 我身边的RIIZE粉丝说如果他回归就脱粉耶

23. SM应该快点宣布到底退不退团，免得吵来吵去

出处：https：//theqoo.net/hot/3044748484

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