《單戀原聲帶2》魯尚炫首度擔綱男主角：「與其說壓力大，更希望以興奮心情面對挑戰」

分手多年的戀人再度重逢，《單戀原聲帶2》所陳述的故事，坦率的台詞吸引著演員魯尚炫。曾演出《柏青哥》《謝幕：樹立而死》《明星經紀人生存記》等作品，本次躍升為男主角的魯尚炫坦言有壓力，不過希望以興奮激動的心情來面對挑戰。

《單戀原聲帶2》描述已分手六年的戀人SUHO守護（魯尚炫飾）以及都賢瑞（琴世祿飾）時隔四年再度重逢的故事，雖說是第二季，但是與第一季的韓韶禧與朴炯植所呈現的劇情並無關聯。魯尚炫表示劇中直率呈現的台詞相當吸引他，劇中也呈現出現在與過往的故事交錯，兩人雖各自有著夢想，但現實中也遇上不少挫折。



劇中兩人在咖啡廳中爭吵的場景，也大大顯示出兩人個性上的差異。而這場戲也是魯尚炫印象最深刻的場面，他覺得與劇中主角SUHO此處的情感相當有共鳴。不過對於過往分手的戀人要重新在一起，魯尚炫則認為並非容易之事，畢竟回憶越甜美，所帶來的傷害也就越深。



或許兩人有過美好回憶，與賢瑞分手的SUHO雖在事業上獲得成功，但卻深受耳鳴之苦，聽從醫師建議休息並學習樂器，想找鋼琴老師結果出現的竟是昔日戀人賢瑞。分手的戀人是否可以重新復合？《單戀原聲帶2》的兩人的確嘗試了再度走在一起，但劇情後段卻因為與以往類似的原因而再度面臨分手。



魯尚炫獨特的外型，讓模特兒出身的他演出了Apple+ TV的原創電視劇《柏青哥》即受到矚目，第二季他也即將參與演出，此外也還有許多已拍攝完畢但未公開的電視與電影作品。他表示將努力完成眼前所有的作品，也希望遇見很棒的作品，如果有機會，也希望能挑戰黑色電影（如偵探題材）看看。



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