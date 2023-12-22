SEVENTEEN师弟团要来啦！6人组TWS明年1月出道、开创少年感性新曲风，团名又是数字！

SEVENTEEN出道以来凭唱跳实力和搞笑天赋人气风靡全球，所属社Pledis时隔9年终於再次推出新男团，也是HYBE在2024年的第一组新人「TWS」，将在明年1月正式跟大家见面！

Pledis娱乐公司今日宣布SEVENTEEN师弟团即将出炉，团名定为TWS：「TWS由6名兼具颜值、扎实的performance实力、卓越的音乐感觉的最精锐成员组成。 TWS将展现源自明亮清凉的团队属性的独特曲风Boyhood Pop，刺激少年时代单纯美好的感性，展开新鲜的音乐之旅。 」



据介绍，Boyhood Pop是TWS独有的音乐类型，旨在唤醒日常生活中的美好感性，用音乐和歌词讲述少年时节最自然的故事。 TWS将在这一基础上用他们独有的、坦诚不刻意修饰的、令人感到亲近的音乐与大家沟通，希望超越时间与空间的限制，在所有时刻令大众和粉丝的平凡日常变得特别。

团名是英文「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的缩写，以代表一天的数字24和代表一周的数字7来隐喻「所有瞬间」，含义是「不论何时都与TWS在一起」。 Pledis表示TWS延续了SEVENTEEN以数字作团名的传统，曲风选定让人心情愉悦的方向，将展现令人想要携手共度所有瞬间的积极能量。



Pledis曾先后推出SEVENTEEN、After School、NU'EST、fromis_9等多组人气偶像，这次TWS的出道专辑将由Pledis创办人韩圣寿亲自负责。 TWS目前已开设SNS，可在动态海报中提前感受他们的声音和魅力哦！



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