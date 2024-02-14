【有片】悦耳的疗愈！韩国「Killing Voice」TOP 10串烧歌曲一次听完，居家放松好搭档

放假在家时当做背景音乐再适合不过啦！

「Killing Voice」是韩国音乐类YouTube频道「Dingo Music」一个系列，专门邀请歌手来演唱自己的代表歌曲串烧，纯粹用心的编排十分愉悦听觉，更是展现歌手实力、圈粉路人的利器。 一起来看这系列最受喜爱的10个影片！

TOP 10：乐童音乐家

5个月前新鲜公开，目前已有1745万次播放：



TOP 9：Ailee

2021年5月11日公开，1913万次播放：



TOP 8：NCT 127

2022年9月20日首播，累计2110万次播放：



TOP 7：脸红的思春期

2022年4月26日首播，目前2143万次播放：



TOP 6：EXO

2023年7月11日上载，已有2335万次播放：



TOP 5：少女时代太妍

2022年2月22日首播，累计4098万次播放：



TOP 4：SEVENTEEN

2022年5月31日首播，4653万次播放：



TOP 3：MAMAMOO

2020年11月13日公开，累计4738次播放：



TOP 2：成始璄

2021年5月25日首播，5600万次播放



TOP 1：IU

目前为止最多人听的还是IU三年前录的这一期，观看次数已接近6200万次！



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