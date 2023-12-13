严正化睽违20年开唱「吸星」李孝利、秀英、赵权、宋慧乔……「无缘的丈夫」房时爀还送咖啡车

曾是1990年代歌当红歌手的严正化，上周末9日、10日於首尔综合运动场举行演唱会「邀请」，睽违了20年之久，许多歌手后辈、艺人朋友都化身她的小粉丝前往观赏，连近日颇有话题的「差点成为丈夫」的房时爀都在！

严正化在自己IG分享了一段影片，很开心看到大家如此享受她的演唱会，影片人物相当华丽，是李孝利、少女时代秀英、《Biong Biong地球娱乐室》李恩智与2AM赵权！底下李孝利留言「比舞台上更摇摆」，李恩智留「不能不跳起来，最棒的演唱会」，赵权则说「我坐不住，最棒的演唱会」。



四人超嗨影片正来自赵权，赵权也在个人IG分享了后台与严正化的合影，他写道：「Queen Diva就是『严正化』。」秀英也分享照片，「One and Only」短短几个字强而有力。



「美丽（아름답다）这句话是因严正化而存在的，Ending credit韩国是只有姐姐能办的到的舞台，看著姐姐总是受到鼓舞，我们都加油！！！」Girl’s Day珉雅后台激动抱住严正化，对严正化的喜爱满溢。



Weki Meki金度妍（亦曾是限定团I.O.I成员）：「永远的Diva @umaizing 严正化前辈 尊敬您。啊该睡了……意犹未尽。」



「去公演场的车里听著严正化姐姐的歌，路上听了很多遍，这首真的很好听，是我的感性……现场演唱ㅠㅠ 姐姐的声音真的很听ㅠㅠ 姐姐哭的时候我也是留著眼泪听的……正化姐姐招牌抒情歌也是。」2NE1 Dara（Sandara Park朴山多拉）录下了严正化演唱〈From Winter To Winter〉的舞台如此写下。



《浪漫的体质》、《有益的欺诈》演员千玗嬉则是亲吻严正化脸颊，她说：「承载著尊敬和爱。」《五个孩子》、《恋人》演员苏有珍：「#严正花 就该写成读成 #Queen！！！太厉害了，太美了！一直在等她的演唱会！！！♡♡♡ 哭得很厉害，一起奔跑很幸福……#严正花演唱会 我爱你！！！！ #严正花！！！！！！！」



有趣的是，房时爀也来了，还送上咖啡车！房时爀不只是知名音乐人、HYBE创办人、「BTS之父」，12年前曾大胆示爱严正化，说想和她拍《我们结婚了》引发热议！近日由於严正化受邀BTS SUGA 的网路节目《SUCHWITA》，提到往事‎回应「早知道就去（《我们结婚了》）了」，再度引发讨论。严正化po照片提到「来看演出让我感到很踏实，能唱〈Come To Me〉（M.I.L.K.）很幸福～～^^」其实房时爀不仅是严正化粉丝，也以音乐制作人的身分和严正化合作。 就是因为准备演唱会上〈Come To Me〉一曲，严正化和房时爀重新以歌手和制作人见面了。



除了以上艺人，宋慧乔也发了拿著严正化萤光棒的照片，也被目击人在现场跟著音乐站著挥舞萤光棒，金憓秀、谐星沈振华、模特儿李素拉也到场。

▼宋慧乔



▼李素拉



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