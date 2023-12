传奇组合SISTAR19时隔11年回归，孝琳&宝拉先跳〈Ma Boy〉掀回忆！

经典二代女团SISTAR之小分队SISTAR19即将时隔11年回归,昨(11)日SISTAR官方不仅宣布SISTAR19新Logo,还公开孝琳与宝拉的2023年版本〈Ma Boy〉!

SISTAR 2010年出道,隔年推出孝琳与宝拉的双人小分队SISTAR19,首支单曲〈Ma Boy〉马上成为名曲,和2013年发行的〈Gone not around any longer〉也是人气之作。



SISTAR官方突然放出SISTAR19与的〈Ma Boy〉Challenge短影片,不只是预告SISTAR19回归,更带给无数K-POP迷回忆杀。从两人仿学生制服穿搭可见,这是在拍摄综艺节目《认识的哥哥》的后台(上月30日录制),粉丝很快就能等到SISTAR19回归以及综艺节目亮相聊过往了。



本月9日,孝琳举行个人演唱会「2023孝琳Show One Night Only」,宝拉和多絮惊喜现身,宝拉也上台和孝琳热舞了一段〈Ma Boy〉,掀起现场尖叫与全场合唱。



SISTAR19就要在明年1月,也就是下个月回归!

