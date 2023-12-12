《白昼之月》本周上演千年爱恨最终回！金永大演史剧变师奶杀手

改编自人气网漫、Viu Original原创韩剧《白昼之月》将於本周三、四迎来最终回，韩俊午（金永大 饰）和姜英花（表艺珍 饰）纠缠千年的爱恨情仇也将尘埃落定，剧迷记得透过「黄Viu煲剧平台」免费收看大结局！

角色高冷被定型

金永大在《白昼之月》饰演被爱人背叛而含恨千年的道河，他为了报复前世情人韩丽塔（表艺珍 饰）而出现在今世的姜英花（表艺珍 饰）身边，但是他却被爱动摇⋯⋯过去金永大不时饰演冷漠孤高的角色，《白昼之月》「道河」也不例外，难怪近日他在访问为自己平反：「别人常常跟我说，因为我扮演的角色都很冷漠，所以我看起来是一个严肃的人，事实上我并非如此，我很随和、笨手笨脚，也很爱说话，哈哈！」他也笑言接连主演两部史剧，为他吸纳了更多粉丝：「以前我的粉丝主要是青少年，现在他们的年龄层更广泛了，演完《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》后，我和妈妈一起去了花市，现场有很多老太太，其中一位突然叫我『皇上』，让我意识到我得到了很大程度的认可。」



专属健身室操肌

近年金永大不时在剧集大方晒肌，原来他对於自己的身材相当有要求，除了在家里打造专属健身房，每天还会设定运动清单并一一完成，非常自律！金永大的经理人也在综艺节目《全知干预视角》大谈他的优点：「他拍完《The Penthouse》系列后，因为大家都很辛苦，所以他给全体员工送了名牌银包，应该有十人以上吧！」对此永大表示：「我并不是因为手头宽裕才送的，而是因为我拍了杂志，品牌给我送了现金劵⋯⋯因为是一笔巨额，我想尽量花得有意义，那不如送给每一位吧，这才是最正确的答案。」



Viu Original原创奇幻韩剧《白昼之月》将於本周三、四晚上9时30分在‎「黄Viu煲剧平台」播出大结局，香港观众可以免费紧贴进度；亦可即时重温金永大演出的《全知干预视角》、《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》，以及一并收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧，紧贴亚洲人气节目。

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