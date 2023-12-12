傳奇組合SISTAR19時隔11年回歸，孝琳&寶拉先跳〈Ma Boy〉掀回憶！

經典二代女團SISTAR之小分隊SISTAR19即將時隔11年回歸，昨（11）日SISTAR官方不僅宣布SISTAR19新Logo，還公開孝琳與寶拉的2023年版本〈Ma Boy〉！

SISTAR 2010年出道，隔年推出孝琳與寶拉的雙人小分隊SISTAR19，首支單曲〈Ma Boy〉馬上成為名曲，和2013年發行的〈Gone not around any longer〉也是人氣之作。



SISTAR官方突然放出SISTAR19與的〈Ma Boy〉Challenge短影片，不只是預告SISTAR19回歸，更帶給無數K-POP迷回憶殺。從兩人仿學生制服穿搭可見，這是在拍攝綜藝節目《認識的哥哥》的後台（上月30日錄製），粉絲很快就能等到SISTAR19回歸以及綜藝節目亮相聊過往了。



本月9日，孝琳舉行個人演唱會「2023孝琳Show One Night Only」，寶拉和多絮驚喜現身，寶拉也上台和孝琳熱舞了一段〈Ma Boy〉，掀起現場尖叫與全場合唱。



SISTAR19就要在明年1月，也就是下個月回歸！

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