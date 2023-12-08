《纽约时报》评「2023年最时尚人物」，韩国总统尹锡悦和NewJeans同上榜
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《纽约时报》评「2023年最时尚人物」，韩国总统尹锡悦和NewJeans同上榜

明星   2023年12月8日   星期五09:45   Tracy  

（封面图源：《纽约时报》截图、FB@NewJeans）

韩国总统尹锡悦和人气女团NewJeans同时入选《The New York Times》（NYT/纽约时报）评选的「2023年度最时尚人物」（Styles's 71 Most Stylish 'People' of 2023）。

《纽约时报》 6日公布榜单，韩国总统尹锡悦榜上有名。 《纽约时报》登出了今年4月尹锡悦总统访问美国时在白宫演唱《American Pie》的照片，并评价称在白宫完美表演的尹锡悦堪称「美国偶像」。 当时美国总统拜登在白宫举行国宾晚宴款待到访的尹锡悦夫妇，尹锡悦高唱了《American Pie》，获得在场嘉宾热烈的掌声。

（图源：《纽约时报》截图）

於此同时，大势女团NewJeans也上榜，《纽约时报》贴出了成员们戴著兔耳帽的照片，并评价她们从1990年代末和2000年代初的R& B中获取灵感的启发，歌曲登上登顶Billboard，同时还成为首组在登上Lollapalooza音乐节舞台的K-pop女团，在诸多方面都崭露了头角，深受歌迷的喜爱。
（图源：《纽约时报》截图）

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