《纽约时报》评「2023年最时尚人物」，韩国总统尹锡悦和NewJeans同上榜

韩国总统尹锡悦和人气女团NewJeans同时入选《The New York Times》（NYT/纽约时报）评选的「2023年度最时尚人物」（Styles's 71 Most Stylish 'People' of 2023）。

Some had great hair. Some had singular accessories. One person had both — and was mistaken for a duchess in disguise.



Here’s our list of the 71 most stylish people of 2023. https://t.co/VL5TJ4kYYR — The New York Times (@nytimes) December 6, 2023

《纽约时报》 6日公布榜单，韩国总统尹锡悦榜上有名。 《纽约时报》登出了今年4月尹锡悦总统访问美国时在白宫演唱《American Pie》的照片，并评价称在白宫完美表演的尹锡悦堪称「美国偶像」。 当时美国总统拜登在白宫举行国宾晚宴款待到访的尹锡悦夫妇，尹锡悦高唱了《American Pie》，获得在场嘉宾热烈的掌声。



뉴욕타임스 올해 스타일리시 인물에 尹대통령·뉴진스 선정 (출처 : 연합뉴스 | 네이버 뉴스) https://t.co/c2MMucV6HU

NYT는 6일(현지시간) 윤 대통령을 '2023년 스타일리시 인물' 중 한 명으로 선정 윤석열 대통령이 지난 4월 국빈방미당시 백악관에서 '아메리칸파이'를 부르던 장면 게재했다. pic.twitter.com/1ggOzTELPS — ace 즙냥이 (@swiftaom22) December 6, 2023

於此同时，大势女团NewJeans也上榜，《纽约时报》贴出了成员们戴著兔耳帽的照片，并评价她们从1990年代末和2000年代初的R& B中获取灵感的启发，歌曲登上登顶Billboard，同时还成为首组在登上Lollapalooza音乐节舞台的K-pop女团，在诸多方面都崭露了头角，深受歌迷的喜爱。



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