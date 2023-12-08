《紐約時報》評「2023年最時尚人物」，韓國總統尹錫悅和NewJeans同上榜
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《紐約時報》評「2023年最時尚人物」，韓國總統尹錫悅和NewJeans同上榜

明星   2023年12月8日   星期五09:45   Tracy  

（封面圖源：《紐約時報》截圖、FB@NewJeans）

韓國總統尹錫悅和人氣女團NewJeans同時入選《The New York Times》（NYT/紐約時報）評選的「2023年度最時尚人物」（Styles's 71 Most Stylish 'People' of 2023）。

《紐約時報》 6日公佈榜單，韓國總統尹錫悅榜上有名。 《紐約時報》登出了今年4月尹錫悅總統訪問美國時在白宮演唱《American Pie》的照片，並評價稱在白宮完美表演的尹錫悅堪稱「美國偶像」。 當時美國總統拜登在白宮舉行國賓晚宴款待到訪的尹錫悅夫婦，尹錫悅高唱了《American Pie》，獲得在場嘉賓熱烈的掌聲。

（圖源：《紐約時報》截圖）

於此同時，大勢女團NewJeans也上榜，《紐約時報》貼出了成員們戴著兔耳帽的照片，並評價她們從1990年代末和2000年代初的R& B中獲取靈感的啟發，歌曲登上登頂Billboard，同時還成為首組在登上Lollapalooza音樂節舞台的K-pop女團，在諸多方面都嶄露了頭角，深受歌迷的喜愛。
（圖源：《紐約時報》截圖）

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