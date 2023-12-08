【韩网热帖】RIIZE元彬神奇的脸颊泛红天赋

RIIZE成员元彬脸蛋上用的什么腮红啊？？

有粉丝参加粉丝会的时候看到元彬两颊泛红，以为只是当天腮红擦深了，没想到确是自带的血色，随著气温的升高，「母胎腮红」也越来越深，是当下十分流行的珊瑚色腮红呢。



미팬날 멀리서도 눈에띄게 분홍빛나길래 오늘 블러셔 진하게 발랏네ㅋㅋ 이뽀다ㅎ하고 잇엇는데 다 홍조였다고? pic.twitter.com/Gm4r0D1ro6 — 리락쿠말쑥 (@peapea147) December 5, 2023

超自然的「母胎腮红」，只要温度一高，元彬的脸颊就会慢慢红起来，衬得肤色白里透红，血气满满。



这一奇特的现象也引来了无数网友的留言：

1. 骗人骗人，脸颊泛红怎么可以这么自然啊

2. 天选基因，换作是我的话整张脸都是红的

3. 真的有这样的人，有人一吹冷风就脸颊红红的

4. 我以为我在看什么纯情漫画呢

5. 每次看到他都在感叹怎么会有这么帅的人，很好奇他的性格

6. 我会从眼下一直红到下巴，哭

7. 越看越像minji啊，太帅了

8. 怎么会有这么自然这么好看的颜色

9. 这就是天选爱豆啊

10. 怎么办，我连他脸颊泛红都觉得超帅，我完蛋了

11. 连血管都在帮他啊

12. 这颜色都能穿透粉底液，素颜的时候颜色应该更深吧

13. 是因为皮肤太薄了吗

14. 腮红根本不会那么自然，好奇他什么时候会换发型

15. 换做是我就变成了农村土鸡，他为什么可以这么自然，大骗子

16. 只有我脸一红就变成村姑吗

17. 好羡慕他啊，我是烤熟了的红薯

18. 哈哈哈，这也算天赋了吧

19. 我红起来就像个醉汉

原文：https://theqoo.net/square/3027317146

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻