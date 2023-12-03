又一部「契约结婚」题材！《因为不想吃亏》金永大、申敏儿首张合照公开

目前正以《白昼之月》活跃於小萤幕的金永大，下部作品将与有「浪漫剧女王」之称的申敏儿合作《因为不想吃亏》。

目前在同时段「打对台」、有关「契约结婚」的韩剧为：SBS‎《与恶魔有约》‎V.S MBC‎《烈女朴氏契约结婚传》‎。前者由金裕贞、宋江主演，后者由李世荣、裴仁爀主演，两位女主角均为「童星」出身，而两位男主角近年在观众们之间均有不错的人气。虽然都是「契约结婚」，但内容、角色设定却大不相同，不晓得各位比较偏爱哪部作品呢？

今年（2023年）9月，tvN公开新剧‎《因为不想吃亏》‎主演阵容，由金永大、申敏儿合作。剧情描述一位因为不想吃亏而举办假婚礼的女子「孙海英」，以及一位因不想伤害别人而成了假新郎的男子「金智旭」，两人因损益关系而成立的爱情故事，又一部「契约结婚」题材！

近期，两位演员均出席时尚杂志「W Korea」所举办的活动，并留下合影。金永大通过个人Instagram限时动态分享与申敏儿的合照，并在照片写下「智旭海英」的文字，还TAG申敏儿的帐号。这是他们的第一张合照，忍不住要说：「身材比例超级优越！」

另外，金永大与表艺珍主演的‎《白昼之月》现正热播中。金永大在剧中「一人分饰三角」，与表艺珍上演百年虐恋。

而申敏儿与金海淑合作的新电影《3日的休假》‎，预计本月（12月）6日在韩上映，两位演员在片中饰演「母女」。

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