2023 MMA完整获奖名单！「怪物新人」NewJeans横扫5奖、NCT DREAM摘压轴大赏，ZB1 & RIIZE共同「最佳新人」

2023MMA（甜瓜音乐奖）昨晚盛大举办，NewJeans和NCT DREAM分别达成5冠王和4冠王，IVE以最佳专辑跻身主要奖项，ZEROBASEONE（ZB1）和RIIZE共同斩获最佳新人。

MMA2023由Kakao娱乐旗下音乐平台Melon主办，基於该平台音源成绩、参考评审分数及网络投票决定获奖人选。 第15届颁奖礼於昨晚（11月2日）在韩国仁川INSPIRE ARENA举办，是韩国第一个K-POP专用表演馆开幕以来的第一场活动。 本次颁奖礼共颁发30个奖项，13组艺人带来精彩舞台，颁奖嘉宾也是星光熠熠，包括演员李瑞镇、千玗嬉、张基龙等。





NewJeans斩获年度艺人、年度歌曲、最佳女团、年度TOP 10艺人、百万流量TOP 10等5个奖项，成为本届MMA最大赢家。 年度歌曲〈Ditto〉在今年的Melon Chart TOP100榜单中创下了史上最长时间排名第一的纪录。





NCT DREAM在本次颁奖礼斩获4个奖项，包括年度制作、最佳男团、年度TOP 10艺人、百万流量TOP 10等。 NCT DREAM在今年1月凭藉〈Candy〉连续4周占据Melon人气周榜榜首，正规三辑《ISTJ》发行后24小时内突破100万次流媒体播放。





IVE凭今年4月发行的首张正规专辑《I've IVE》斩获年度专辑奖，双主打曲 〈I AM〉〈Kitsch〉皆进入TOP100。





「年度新人奖」由选秀节目《BOYS PLANET》诞生的ZEROBASEONE（ZB1）与SM娱乐新人RIIZE共同获得。 ZEROBASEONE两张专辑均超过百万销量登上「Melon殿堂」，RIIZE也在TOP100、日榜、周榜、月榜夺得今年出道新人的最高排名。





【2023 MMA完整得奖名单】

【主要奖】

Kakao Bank 年度专辑：IVE《I've IVE》

年度艺人：NewJeans

年度制作：NCT DREAM〈Candy〉

年度歌曲：NewJeans〈Ditto〉

年度新人：ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE

【TOP10】

年度TOP 10艺人：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、BTS（防弹少年团）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾国）

百万流量TOP 10：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、夫硕顺（SEVENTEEN）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾国）

▽aespa



【最佳奖】

最佳男SOLO：JUNGKOOK（田柾国）

最佳女SOLO：李泳知

最佳男团：NCT DREAM

最佳女团：NewJeans

最佳音乐风格：Silica Gel

最佳OST：林在贤〈Heaven（2023）〉《开始是初吻》

最佳POP音乐人：Charlie Puth

最佳制作人：韩圣寿

▽李泳知



【特别奖】

年度舞台：SHINee

最佳男子表演：SEVENTEEN

最佳女子表演：aespa

全球艺人：aespa

全球上升艺人：BOYNEXTDOOR

J-POP 音乐人：imase

年度音乐录影带：STAYC〈Bubble〉

1theK GLOBAL ICON：KISS OF LIFE

最佳歌曲创作人：Ryan Jhun

▽BOYNEXTDOOR



【人气奖】

HOT TREND：JUNGKOOK（田柾国）

KakaoBank 最爱明星奖：防弹少年团

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