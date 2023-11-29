就是那么好的BTOBㅠㅠ 不能用「BTOB」就改「TO.MELODY」独立发行年历

BTOB六名成员徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陆星材本月初正式结束和CUBE娱乐结束合约，虽然成员都有共识团体不会解散，但能否继续使用「BTOB」之名不太乐观。

近日BTOB做了件让粉丝相当感动的事，就是独立发行年历。年历只字未提或许也不能提「BTOB」，他们改挂名「TO.MELODY」，「MELODY」就是BTOB的粉丝名。他们没有公司帮忙宣传，仅靠成员个人社交帐号，还有制作及贩售的通路EVERLINE，EVERLINE推特上相关的宣传文罕见的涌入近万次转发。年历主题也相当有趣叫「YA-CHIC」谐音宵夜（夜宵），预告片可见成员们和各种食物合照，整个年历的包装还是炸鸡外带盒！创意十足令人眼睛为之一亮。



能否能争取「BTOB」商标权未知，成员们目前仅也仅有‎李昌燮确定有新东家Fantagio‎，在这种时期，BTOB成员们还坚持推出年历并将名字暂称「TO.MELODY」，MELODY都被BTOB的心意大受感动，甚至路人网友们也是！虽然仍有网友觉得没办法用原来的名字很可惜，但也有人认为干脆叫「TO.MELODY」也很好。

另外，稍早寿星李旼赫开直播，言谈中向MELODY承诺「正努力带来好消息」。



“I also want to bring you good news as soon as possible.. We are really working hard, we are really doing our best~

We are working hard to bring you good news, so please wait a little longer..”++#BTOB #LEE_MINHYUK #HUTA #비투비 #이민혁 #허타람찌 pic.twitter.com/BTNAEWAekF — (@forleehuta_) November 29, 2023

▼BTOB昨日还一起收看自己的纪录片电影《BTOB TIME: Be Together THE MOVIE》，各种地方都展现满满的团魂啊！



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