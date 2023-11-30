【韩网热帖】女生在我面前扎头发，是喜欢我吧！韩国女网友辣评：这就去把头发剃了

普信男（普普通通却格外自信的男人的建成）的奇葩言论又多了一条。

Theqoo上有网友贴出某男网友的提问「女生在我面前扎头发，是喜欢我吗」。 当网友反问「这是什么鬼话」时，该男友反驳「补妆的话无所谓，但扎头发的时候会露出自己敏感的部位-腋下，如果不是喜欢的关系的话，就不会在对方面前扎头发」。 相关言论即刻在韩网引爆留言：

1. 嗯，那你快去告白吧，正好让女生有结束和你见面的机会

2. 啊???你是来搞笑的吗？

3. 反而是因为无所谓，才在你面前这样随便扎头发

4. 疯了，我要去把头发全剃了

5. 哇喔，快去告白吧，快点

6. 很想知道这种男人平时脑子里到底装的是什么东西，到底怎么长大的能有这种思维

7. 求你快去告白吧，这样女生就有机会拒绝你了

8. 无人岛的男人？

9. 那你让我们在哪儿扎头发

10. 现在连扎头发也要去卫生间了吗

11. 她只是热了

12. 地球会转，那是地球喜欢你吗？？

13. 那我刚才是在地铁里向身边的人告白了吗？

14. 有些男人可能你坐在他旁边，他都觉得你喜欢他，走在路上看一眼，他也会觉得你喜欢他，到底是为什么啊

15. 这男的是真的有病吧？为什么要给扎头发赋予其他的意思

16. 我吃饭之前一定要扎头发，不过我是真的很爱吃饭

17. 你别再看那些奇奇怪怪的东西了

18. 你是看了漫画陷入妄想中了吗？女生扎头发只是因为头发很烦，很热，除此之外没别的意思

19. 你的恋爱经验都是在书上学的吗？到底是谁告诉你的

原文： https://theqoo.net/square/3007567994

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